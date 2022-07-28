Restoran masasının altından 100 milyon yıllık ayak izi çıktı
Çin'in güneybatısında bulunan bir restorandaki masasının altında, 100 milyon yıl önce yaşamış canlılara ait ayak izlerine rastlandı.
Şüpheli ayak izlerinin, bilim insanlarınca fark edilip incelemeye alınmasının ardından, 100 milyon yıl önce yaşamış bir dinazora ait oldukları ortaya çıktı.
Dr. Lida Xing
İZLERİN SAHİBİ TESPİT EDİLDİ
IFLScience'ın haberina göre, 3 boyutlu tarayıcılar kullanan bilim isnanları, ayak izlerinin, devasa boyutlara ulaşabilen otobur bir dinazor türü olan sauropodlar tarafından bırakıldığı sonucuna vardı.
İzleri bırakan sauropodların boylarının 8 metreyi bulduğu tahmin ediliyor.
'FOSİL RÖNESANSI'
Çitler ile çevrelenerek koruma altına alınan ayak izleri, çok sayıda fosile rastlanılan ve paleontologlar tarafından "Fosil Rönesansı" olarak adlandırılan döneme katkıda bulunuyor.
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