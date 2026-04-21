Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu 'boykot' davasında hakim karşısına çıktı: 'Cumhurbaşkanının da boykot çağrıları var, o zaman bu nasıl suç?'

Aralarında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ile sosyal medya fenomenlerinin de olduğu 21 sanık hakkında "kişiler arasında ayrımcılık yaparak bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleme" ve "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 7'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ikinci duruşması bugün İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nce görüldü.

Duruşma, salondaki kapasite yetersizliği gerekçesiyle İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin salonunda yapıldı.

“CUMHURBAŞKANININ DA AYNI ŞEKİLDE BOYKOT ÇAĞRILARI BULUNUYOR, O ZAMAN BU NASIL SUÇ OLABİLİR?”

Duruşmada iddianamedeki suçlamalara karşı savunma yapan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, “Yaşanan ihlallerde ben de tanık ve mağdur oldum. Paylaşımlarımın da suç olduğunu düşünmüyorum. Cumhurbaşkanının da aynı şekilde boykot çağrıları bulunuyor. O zaman bu nasıl suç olabilir? Suçsuzum beraatimi talep ediyorum” dedi.

Üzümoğlu, Hakimin, “‘Teşkilat dizisinin setini basalım’ şeklinde ifadeleriniz var. ‘Basalım’ derken kastınız neydi?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“‘Basalım’dan kastımız meslektaşımızın yaşadığı mağduriyeti dile getirmektedir. Oradaki ifade daha çok argo bir ifade. Sendikal haklarımız kapsamında dizinin setine gitmeyi düşündük ama bunu gerçekleştirmedik. Amacımız arkadaşımızın yanında olmaktı. Çekimlerin engellenmesi düşüncemiz yoktu. Bu bir paylaşım değildi, gönderilen mesajdı. Fikri ben öne sürdüm ancak kararlar sendika olarak alınır. Faaliyete geçilmedi.”

“BOYKOT YAPMAK VE BOYKOT ÇAĞRISI YAPMAK SUÇ DEĞİLDİR”

Dosyada yargılananlar arasında bulunan sosyal medyada “Basel” olarak bilinen Bekir Aslan ise savunmasında, “Boykot yapmak ve boykot çağrısı yapmak suç değildir. İddianamede görüleceği üzere benim alıntıladığım tweetlerden bazıları direkt Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın beyanlarıdır” ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ, DİNLENMEYEN SANIKLAR DİNLENECEK

Mahkeme ara kararında; avukatların tefrik taleplerinin ve kötü muamele iddiaları üzerine polisler hakkında suç duyurusunda bulunulmasının reddine, duruşmaya katılmayan ve mazeret sunmayan sanıklar hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına, Cem Yiğit Üzümoğlu’nun telefonunun iadesine karar verdi.

Duruşma 17 Haziran saat 10.00’a ertelendi.