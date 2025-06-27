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Ünlü sanatçı Kahtalı Hamido'nun oğlu parkta ölü bulundu!

Ünlü sanatçı Kahtalı Hamido'nun oğlu parkta ölü bulundu!

27.06.2025 11:59:00
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İHA
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Ünlü sanatçı Kahtalı Hamido'nun oğlu parkta ölü bulundu!

Adıyaman'da ünlü sanatçı Kahtalı Hamido'nun 52 yaşındaki oğlu Sinan Çelik, parkta ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi'nde bulunan Eğriçay Parkı'nda görevli olarak çalışan Sinan Çelik (52), sabah saatlerinde parkta hareketsiz şekilde bulundu. Durumu fark eden yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Sinan Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sinan Çelik'in cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Sinan Çelik'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ünlü sanatçı Kahtalı Hamido'nun oğlu olan Sinan Çelik'in üç çocuk babası olduğu öğrenildi. Acı haberi alan Kahtalı Hamido, ünlü bestekar Aziz Çelik ve aile yakınları hastane morguna akın etti. Gözyaşlarına boğulan yakınları sinir krizi geçirerek fenalık geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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