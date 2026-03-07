Ünlü şarkıcı Hande Yener'e 'konser' soruşturması

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Hande Yener hakkında soruşturma başlattı. Yener'in ifadesinin alınması için savcı talimat verdi.

Halk TV'nin haberine göre, soruşturmanın, Muhammet Ahmet Yüce’nin CİMER üzerinden yaptığı ihbar üzerine başlatıldığı belirtildi. Başvuruda, Yener’in bir konser sırasında seyirciler tarafından atılan “zıplamayan Tayyipçi” sloganına ritim tutarak eşlik ettiği ve sahnede “bu devri çok güzel devireceğiz” ifadelerini kullandığı iddia edildi.

İHBAR EDEN KİŞİ, DARBE KALKIŞMASI İLE SUÇLADI

CİMER'e yapılan ihbarda, bu sözlerin anayasal düzeni hedef aldığı ve mevcut iktidarın devrilmesine yönelik açık bir çağrı niteliği taşıdığı öne sürüldü.

İhbar üzerine Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Hazırlanan soruşturma evrakları Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Ancak savcılık, olayın kendi yetki alanında olmadığı gerekçesiyle yetkisizlik kararı verdi.

İLK BODRUM'A SONRA İSTANBUL'A

Dosya daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açık kaynaklardan yaptığı incelemede, söz konusu konserin 15 Mayıs 2025’te Muğla’nın Menteşe ilçesindeki Sosyo Kültürel Alan isimli mekanda gerçekleştiği tespit edildi.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da karşı yetkisizlik kararı vererek dosyayı Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

Başsavcılığın yazısında, Yener’in Muğla’da bahar şenlikleri kapsamında verdiği konserde “zıpla zıpla zıplamayan Tayyipçi” sloganına sahneden eşlik ettiği, ayrıca 18 Mayıs 2025’te İstanbul Harbiye Açık Hava Sahnesi’ndeki konserinde “Biz bu devri çok güzel devireceğiz...” şeklinde ifadeler kullandığı yönündeki iddialara yer verildi.

İFADEYE ÇAĞRILDI

Savcılık, söz konusu iddialar kapsamında Hande Özyener’in şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmasını ve hazırlanacak talimat evrakının Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesini talep etti.