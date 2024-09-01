Ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba, ABD’deki evinde ölü bulundu

69 yaşındaki ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba'nın evinde ölü bulunduğu duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.09.2024 - 20:16
Ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba, ABD’deki evinde ölü bulundu
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Ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba geçen aylarda Miami'de geçirdiği trafik kazasıyla gündeme oturmuştu.

Kazada kaburgaları kırılan Ahu Tuğba'nın son durumunun iyi olmadığı bildirilmişti. Yemek yiyemediği ve mamayla beslendiği verilen bilgiler arasındaydı. 

Gazeteci Hakan Solaker, 69 yaşındaki ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba'nın evde ölü bulunduğunu duyurdu.

Solaker, Ahu Tuğba'yı kızı Anjelik'in bulduğunu ve durumu polislere bildirmesi üzerine eve geldiklerini açıkladı. 

Nuri Alço da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ahu Tuğba’nın vefat haberini duyurdu. 



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