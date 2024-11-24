Ünlü yönetmen Şerif Gören'den sevenlerini üzen haber: Yoğun bakıma alındı!

Yayınlanma: 24.11.2024 - 12:21

Güncelleme: 24.11.2024 - 12:22

Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan Yol filmi başta olmak üzere Yılanların Öcü, Derman, Umut ve Katırcılar gibi yapımlarla tanınan usta yönetmen Şerif Gören, evinde düşerek başını çarptı. 80 yaşındaki Gören, Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumunun ağır olması nedeniyle entübe edildi.

Toplumsal gerçekçilik akımının ikinci kuşağının önde gelen isimlerinden olan Şerif Gören, 14 Ekim 1944'te Yunanistan'ın İskeçe şehrinde doğdu. 1956 yılında kazandığı bursla Türkiye’ye gelen Gören, İstanbul Erkek Lisesi’nde eğitim aldı. 1962 yılında Erman Film Stüdyosu'nda kurgucu olarak sinema kariyerine adım attı ve hızlı kurgu anlayışını bu dönemde kazandı.





1968 yılında Mehmet Aslan'ın Hakanların Savaşı filminde ilk kez yönetmen yardımcılığı yapan Şerif Gören, Remzi Jöntürk, Atıf Yılmaz, Yılmaz Güney, Natuk Baytan ve Osman Seden gibi isimlerle çalıştı. 1974 yılında, çekimlerin ilk günlerinde Yılmaz Güney’in tutuklanması üzerine Endişe filminin yönetmenliğini üstlendi. Bu filmle Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde 'En İyi Yönetmen' ödülünü kazandı.

Gören’in uluslararası alandaki en büyük başarısı, senaryosunu Yılmaz Güney’in yazdığı Yol filmiyle Cannes Film Festivali’nde 'Altın Palmiye' ödülüne layık görülmesiydi. Kent yaşamı, insan-doğa ilişkisi gibi konuları işleyen Gören, toplumsal gerçekçilik anlayışına dayalı filmlerin yanı sıra ticari yapımlar ve belgeseller de yönetti.

Türk sinemasına büyük katkılar sunan Şerif Gören’in sağlık durumu yakından takip ediliyor.