Ünlülere operasyonda yeni ayrıntı: 'Bazı isimler geçmişte uyuşturucu kullandığını kabul etti'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz hafta düzenlediği uyuşturucu operasyonunda birçok ünlü ismi sabahın erken saatlerinde evlerinden aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında ünlü isimlerin bulunduğu şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen isimler:

İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray.

Bu isimlerin ifadeleri alındı sonrasında da Adli Tıp Kurumu’nda kan, idrar ve saç örneği testine tabii tutuldu. 19 isim akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

"GEÇMİŞTE MADDE KULLANDIKLARINI İTİRAF ETTİLER"

Gazeteci Emrullah Erdinç, operasyon günü yaşananlar hakkında bilgi verdi.

Erdinç'in haberine göre; gözaltına alınan 19 kişiden bazıları geçmişte uyuşturucu madde kullandıklarını kabul etti.

Emrullah Erdinç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ünlülere yasaklı madde operasyonu… Evlerinde arama yapılmadı, sadece saç ve kan örnekleri alındı. Bazı isimler ise ifadelerinde geçmişte yasaklı madde kullandıklarını kabul etti. Herkesin konuştuğu yanlış ise Avrupa’da serbest olan bazı maddeler, Türkiye’de de serbest sanılması. Oysa Türkiye’de her türlü madde kullanımı suç.”