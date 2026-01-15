Ünlülere uyuşturucu operasyonu... 18 kişi gözaltına alındı: Ümit Karan da o isimler arasında

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Uyuşturucu soruşturması kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.



Konuya dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklaması şu şekilde:



"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu’nun 2025/ 280882 soruşturma dosyası kapsamında ; talimatımız gereği İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce gözaltına alma, arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Soruşturma kapsamında uyuşturucu ticareti , uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak ve bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek suçlarını işlediği değerlendirilen 18 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."

ÜMİT KARAN DA AYNI SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINDA



Öte yandan Galatasaraylı eski futbolcu Ümit Karan, dün akşam uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.



Karan dışında gözaltına alınan isimler hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

AYRINTILAR GELİYOR...