Ünlülere 'uyuşturucu' operasyonu... Yakalama kararı çıkarılmıştı: Hande Erçel gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlü isimlere yönelik başlatılan "uyuşturucu" soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ünlü oyuncu Hande Erçel Türkiye’ye döndü.

İFADE VERDİ, ADLİ TIP'A SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Erçel, İstanbul Adliyesi’nde ifade verdi. Hande Erçel saç ve kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

YURT DIŞINDAYDI

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında son operasyonda aralarında Fikret Orman, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Didem Soydan ve Hande Erçel'in de bulunduğu ünlü isimler hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltı kararı verilen isimler arasında bulunan Hande Erçel de yurtdışında olduğunu açıklamıştı.

GÖZALTI KARARI VERİLEN DİĞER İSİMLER KİMLERDİ?

Yapılan operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında, Fikret Orman, Güzide Duran, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Didem Soydan, Onur Talay ve Mustafa Tari bulunuyordu.