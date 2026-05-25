Ünlülere 'uyuşturucu' soruşturması! Serenay Sarıkaya gözaltına alındı: İşte ilk görüntüler...

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına ilişkin, ünlülere yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta hakkında gözaltı kararı verilen ve yurt dışında olduğu öğrenilen oyuncu Serenay Sarıkaya’nın İtalya dönüşü İstanbul'da gözaltına alındığı bildirildi.

ADLİ TIP'A SEVK EDİLECEK

21 Mayıs'ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Yurt dışında olduğu belirlenen Sarıkaya, Türkiye'ye döneceğini açıklamıştı. Burak Doğan'ın haberine göre, Serenay Sarıkaya bugün İstanbul'da gözaltına alındı.

Sarıkaya'nın Jandarma ifadesi sonrası Adli Tıp'a sevk edileceği öğrenildi.

"GEREKLİ PROSEDÜRLERİ YERİNE GETİRECEĞİM" DEMİŞTİ

Ünlü oyuncu, gözaltı kararının ardından yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Uzun süreden beri planladığım yurt dışı seyahatinde aldım haberi… Mümkün olan en kısa sürede ülkeme dönüp tüm gerekli prosedürleri yerine getireceğim herkesin yaptığı gibi… Ben iyiyim bir sorun yok merak eden herkese sevgiler…"

25 ADRESE OPERASYON

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 21 Mayıs Perşembe günü İstanbul’un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçeleri ile Muğla’da toplam 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda 25 kişiye yönelik arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirilmişti.

MEHMET RAHŞAN TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında savcılık tarafından tutuklama talebiyle sevk edilen ünlülerin doktoru Mehmet Rahşan da tutuklanmıştı.