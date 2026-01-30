Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: Mika Raun gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 2025/280882 sayılı soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, şüpheli hakkında TCK 216 kapsamında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ile TCK 191 kapsamında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma veya kullanma suçlarından işlem yapıldı.

Başsavcılık açıklamasında, "Mika Raun CAN isimli şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik 30.01.2026 tarihinde yapılan çalışmalarda 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Mika Raun, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karın ağrısı ve kanama şikâyetiyle gittiği kontrolde 3 aylık hamile olduğunu öğrendiğini açıklamıştı. Bu açıklama kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.