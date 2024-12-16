UPSD 16. Olağan Genel Kurulu tamamlandı: Yeni yönetim göreve başladı
Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği’nin Başkanlığına Denizhan Özer seçildi. Bedri Baykam Onursal Başkan ilan edildi.
UNESCO Resmi Partneri-International Association of Art, Türkiye Milli Komitesi, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği’nin (UPSD) 16. Olağan Genel Kurulu, Ekber Yeşilyurt’un Divan Başkanlığında, 15 Aralık 2024 Pazar günü Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği merkezinde düzenlendi.
UPSD
15. Dönem Başkanı Bedri Baykam,
bu görevi yürüttüğü 18 senenin özetini sunduktan sonra son üç
seneyi kapsayan faaliyet raporunu üyeler ile paylaştı. Baykam
önceki Genel Kurul’da açıkladığı gibi başkanlığı
bırakarak aday olmadı. Denetleme Kurulu ve bütçe raporu okundu ve
iki rapor da katılımcı üyeler tarafından oybirliği ile
onaylandı.
Divan Başkanı Ekber Yeşilyurt’un Genel Kurul gündemini takibiyle yeni dönem başkan seçimi gerçekleşti. Denizhan Özer, oy birliği ile UPSD Başkanı ilan edildi. Murat Havan (Başkan Yardımcısı), Nebahat Karyağdı Dülger (Genel Sekreter), Melik İskender (Sayman), Suat Arıkan (Galeri Sorumlusu), Hülya Küpçüoğlu (Yönetim Kurulu Üyesi) ve Mehmet Özenbaş (Yönetim Kurulu Üyesi) yönetimde yer aldılar.
Bedri
Baykam, Yönetim Kurulu’nun kararı ile alkışlarla Onursal
Başkan ilan edildi. Baykam’ın UPSD’ye
olan tüm
özverili katkıları,
Dünya Sanat Günü’nü UNESCO resmi günlerinden biri statüsüne
getirmesi, Dünya Başkanı sıfatını üstlendiği ve yurtiçi ve
yurtdışında UPSD’yi temsil ederek prestijini arttırdığı için
kendisine teşekkür plaketi takdim edildi.
16. DÖNEM YÖNETİM KURULU
Denizhan ÖZER (Başkan)
Murat HAVAN (Başkan Yardımcısı)
Nebahat KARYAĞDI (Genel Sekreter)
Melik İSKENDER (Sayman)
Suat ARIKAN (Galeri Sorumlusu)
Hülya KÜPÇÜOĞLU
Mehmet ÖZENBAŞ
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