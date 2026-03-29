Uraz Kaygılaroğlu, Devlet Bahçeli ile görüşmesini ilk kez anlattı: 'İkimiz de telefonu kapatmadık, derin bir sessizlik oldu...'

Fatih Altaylı’nın Pazar Sohbeti programına konuk olan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den gelen sürpriz telefon hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeraltı dizisinde Bozo karakterini canlandıran ünlü oyuncu, Bahçeli’nin kendisini arayarak gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması ve dizideki örnek senaryo için teşekkür ettiğini söyledi.

''ÇOK GÜZEL BOZKURT OLMUŞSUN''

Kaygılaroğlu, telefon görüşmesinde Bahçeli’nin övgülerini şu sözlerle aktardı:

"Devlet bey, 'Çok güzel bir Bozkurt olmuşsun' dedi. Ben de 'Teşekkür ederim efendim' dedim."

HEDİYE TABLO

Ünlü oyuncu ayrıca, Bahçeli’nin kendisine bir Bozkurt tablosu hediye etmek istediğini ve tabloyu evine astığını belirtti.

''DEVLET BEY DE KAPATMADI BEN DE KAPATMADIM''

Görüşmenin en çok konuşulan detayı ise telefonun kapanmasının ardından yaşanan sessizlikti.

Kaygılaroğlu, o anları şöyle tarif etti:

"Kafamda hep telefonu kim kapatmalı konusu vardı. Adabımuaşeret işi var ya hani. Çocukluğuma gittim. Devlet Bey de kapatmadı ben de kapatmadım. Derin bir sessizlik oldu bir kaç saniye. Konu da bitti. Sessizlikten sonra ben kapattım telefonu...''

BOZO KARAKTERİNDEN JEST

Görüşme sonrasında dizinin yayınlanan bölümünde Bozo karakteri aracılığıyla Bahçeli'ye jest yapıldı.

Bozo karakterinin, “Tam umudumu kaybetmiştim. Gördüm, gördüm bir devlet var. Ama gizli ama derin bir devlet var” mesajı, Bahçeli’ye jest olarak yorumlanmıştı.