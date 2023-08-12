Üretici: İki kilo domates yarım litre suya denk!

Yayınlanma: 12.08.2023 - 12:39

Güncelleme: 12.08.2023 - 12:39

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin dört bir yanında kırsal kalkınma hamlelerini büyüterek sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tarıma ve üreticiye verilen destek kapsamında Bakırçay Havzası’nın en büyük ürünü haline gelen salçalık domates ve karpuz hasadı için Kınık’ta düzenlenen etkinliğe katıldı.

Yayakent’te tarlaya girerek işçilere köy ayranı ikramında bulunan, çiftçilerle bir araya gelerek sohbet eden Başkan Soyer’e İzmir Köy Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç, İZDOĞA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Güven Eken, İzTarım A.Ş. Genel Müdürü Murat Onkardeşler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze Halleri Şube Müdürü Sinan Aslan, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, kooperatiflerin temsilcileri ve vatandaşlar eşlik etti.

“İKİ KİLO DOMATES YARIM LİTRE SUYA DENK”

Kınık Belediye Başkanı Doğruer’le birlikte vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Soyer, yürütülen çalışmaları ve verilen destekleri aktarırken İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarının devam edeceğini belirtti. Yeni hasat zamanına kadar üretim pazarlama çalışmalarının yıl içinde destekleneceğini de sözlerine ekleyen Başkan Soyer, karpuz ve kavun üreticileriyle pazarlık usulü satış yapılan pazarda buluştu. Yaşanan sıkıntıları aktaran bir üretici masaya iki kilo domates ve yarım litre su getirerek iki ürünün aynı fiyat olduğunu ifade etti. Sorunlara değinen üreticiler bu durumun adaletsiz olduğunu belirtti. Üreticiler salçalık domates fiyatının tarlada 2.5 liraya kadar düştüğünü, teslim ettikleri ürünün parasını da çok geç aldıklarını anlattı. Başkan Soyer, ürününü pazara ulaştırmakta zorluk çeken üreticilere nakliye desteği verebileceklerini söyleyip, İzmir Hali'ne ücretsiz nakliye desteği için çalışma yapılmasını istedi. Başkan Soyer, “Gelecek domates hasadına kadar üretim ve pazarlama konusunda yanınızda olacağız” dedi.

KINIK’TAKİ ÜRETİCİYE DESTEK YAĞMURU

İzmir’in tüm ilçelerine ayrımsız hizmet götüren Büyükşehir Belediyesi Kınık’ta üreticiye şu destekleri verdi:

“Ağaçlandırma Projesi” kapsamında muhtelif mahallelerde toplam 90 bin 855 meyve ve zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirildi ve dağıtımlara devam ediliyor. Proje kapsamında 11 bin 855 meyve fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. 2023 yılı birinci dönemde Kınık mahallelerinde 7 bin 400 meyve ve zeytin fidanı dağıtıldı. “Yabani Ağaç Aşılama Projesi” kapsamında menengiç ağaçlarına Antep fıstığı aşılaması ve öğretilmesi çalışması yapıldı. Ayrıca muhtelif mahallerde toplam 6 bin 523 aşı yapıldı ve çalışma sürdürülüyor. “Ürün Bazlı Havza Projesi” kapsamında muhtelif mahallerde toplam 2 bin 710 meyve fidanı dağıtımı sağlandı. 34 üreticiye arılı kovan ve arıcılık malzemeleri dağıtıldı. “Manda Yetiştiriciliğine Destek Projesi” kapsamında Dündarlı Mahallesi'nde 8 kadın 4 erkek üreticiye 40 damızlık manda dağıtıldı. Büyükbaş hayvancılık yapan üreticileri desteklemek amaçlı 261 üreticiye 2 bin 476 çuval büyükbaş süt yemi verildi. Bergama-Kınık (Arpadere Mahallesi’nde) Hayvan İçme Suyu (HİS) Göletleri Yapım işi inşaatı tamamlandı. 2020 yılında bir, 2023 yılında iki yeni HİS Göleti yapımı bitirildi. 2019 yılında 6, 2020 yılında 16 HİS Göleti’nin bakım, onarım ve temizliği sağlandı. Arpadere Sulama Göleti’nin ön etüt raporu tamamlandı. DSİ tarafından Kapıkaya Barajı tamamlanıp işletmeye alındıktan sonra su bütçesine göre Büyükşehir Belediyesi’nin izin talebinin yeniden değerlendirileceği bildirildi. 2023 yılında Kınık’ta yapımı ve bakım-onarımı planlanan 18 HİS Göleti’nin ihale dosyası hazırlandı ve ihale birimine iletildi. “Toprak Verimliliği Projesi” kapsamında 57 toprak analizi yapıldı. “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu kapsamında doğa dostu, sağlıklı ve sürdürülebilir bir tarım modeli konusunda eğitim verildi. Ayrıca İzmir Tarımı uygulamasının yaygınlaştırılması için eğitim sağlandı. “Yerel Tohumlarımızı Korumak, Üretmek ve Yaygınlaştırmak” hedefiyle üreticiye ulaştırmak amacıyla 10 bin 500 fide dağıtımı gerçekleştirildi. “Tohumun Bankası Topraktır Projesi” kapsamında 11 bin fide dağıtıldı. Kınık’ta bulunan 2 ayrı kooperatiften ürün alımı yapıldı ve çalışma sürdürülüyor.