Urla kayyumunun ihalelerine CHP Urla adayı Balkan’dan tepki

Kayyum tarafından yönetilen Urla Belediyesi’nin arazileri yerel seçimler öncesi ihaleye çıkarmasına CHP Urla Belediye Başkan Adayı Selçuk Balkan tepki gösterdi. Balkan, “Giderayak yapılacak kiralamalar bizim için bir değer ifade etmeyecektir” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 23.02.2024 - 15:02
Urla kayyumunun ihalelerine CHP Urla adayı Balkan’dan tepki
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İzmir'de CHP Urla Belediye Başkan Adayı Selçuk Balkan, Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Kayyumu Mustafa Gözlet belediyeye ait 10 taşınmaz için kiralama ihalesine çıkmasına tepki göstedi. 

Balkan "Bu girişim belediye için elzem bir girişim olmadığı gibi iyi niyetle yapıldığı konusunda da ciddi şüphelerimiz oluştu. Torba yasa çıkarır gibi tesisi başka taşınmazların arasında dikkat çekmeyecek şekilde ihaleye çıkartılması Urla Halkı'na yapılan saygısızlıktır. ‘Park Urla’ olarak tabir edilen 33 dönüm alanı kiralamayı halkın tepkisiyle başaramayan belediye yönetimi, taşınmazı saklayarak kiraya vermek istiyor. Buna asla izin vermeyeceğiz. Bu taşınmazların nasıl değerlendirileceğine yeni gelen belediye yönetimi karar verecektir. Giderayak yapılacak kiralamalar bizim için bir değer ifade etmeyecektir" diye konuştu. 

Balkan, bu ihalelerin başarılı olması ve CHP'nin seçimi kazanması halinde, kiralamaların iptal edilebileceğine dikkat çekerek, "En azından yeni gelecek yönetime, kayyım yönetiminin saygı göstermesini beklerdik" ddedi.

Urla Belediyesi'nin kiralanmak üzere ihale açtığı taşınmazların listesi şöyle:

  1. Yazıhane ve peron yeri - 6 m²
  2. Yazıhane ve peron yeri - 3 m²
  3. Zeytinağaçlı tarla - 942,83 m²
  4. Park alanı - 6,00 m² büfe, 11,00 m² sundurmalı açık alan, 25,00 m² kamelya, 70,00 m² açık alan toplam  112,00 m² alan 
  5. Eski taş ev - 175,13 m² bina ve 160,58 m² parke döşeli alan olmak üzere toplam 355,71 m²
  6. Ekmek fırını - 4053,78 m² yüzölçümlü taşınmazda bulunan 94,48 m² alan
  7. Zeytin ağaçlı tarla - 319,72  m²
  8. Yelken Eğitim Merkezi Ve Spor Kulübü - 3.538,424 m²
  9. Dükkan - 72,86 m²
  10. Kargır Kahve ve Arsası - 359,90 m²

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