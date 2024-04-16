Urla’da 4,5 yıl sonra ilk meclis toplantısı yapıldı

Yayınlanma: 16.04.2024 - 10:31

Güncelleme: 16.04.2024 - 10:31

İzmir’de Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un, “FETÖ/PDY üst düzey yöneticileri ile telefon görüşmeleri yaptığı" gerekçesiyle tutuklanmasının ardından 19 Aralık 2019’da kayyum atanan Urla Belediyesi’nde 4,5 yıl sonra ilk meclis toplantısı gerçekleşti.

2024- 2029 çalışma döneminin ilk meclis toplantısı, Urla Belediye Başkanı Yüksek Mimar Selçuk Balkan başkanlığında, 15 Nisan 2024 Pazartesi günü Urla Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşti.

Meclis Başkan Vekili, Meclis Katipliği, Komisyon Üyeleri ve Urla Belediyesi’nin temsil edildiği Birlik Üyeleri gibi konuların belirlendiği ilk toplantı yoğun ilgi gördü. Gerçekleşen toplantıda Meclis Birinci Başkan Vekilliği’ne Prof. Dr. Mesut Önen, Meclis İkinci Başkan Vekilliği görevine Dinçer Gözmen, Katip Üyeliğine Semiha Okumuş ve Ali Rıza Duran, Encümen Üyeliğine ise Kemal Ocak ve Levent Özgünergin seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından meclis toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan; “Dört buçuk yılın ardından bugün burada, birlikte çalışacağımız yeni bir dönemin başlangıcını yapıyoruz. Bu dönemde, şehrimizi daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha sürdürülebilir hale getirmek için bir araya geldik. Bizim için önemli olan her kararı, ilçemizin geleceği ve halkımızın refahı doğrultusunda almak olacaktır. Şeffaflık, adalet ve katılımcılık ilkeleri doğrultusunda hareket edeceğimiz çalışmalar gerçekleştireceğiz.” dedi.

“LİYAKAT ESASLI ADIM ATTIK”

Komisyon üyelerinin seçimlerinde liyakat esaslı adım attıklarının altını çizen Selçuk Balkan “Her bir meclis üyemiz, alanında uzman kişiler. Bizler de komisyon üyelerimizi seçerken öncelikle liyakata önem verdik. İnanıyorum ki 5 yıl boyunca sizlerle birlikte güzel işlere imza atacağız. Urla’nın karşı karşıya olduğu sorunları, birlikte çözeceğimize olan inancım tamdır. Yollar, altyapı, çevre düzenlemeleri gibi konuların yanı sıra, sosyal projelerle de şehrimizi daha yaşanabilir kılacağız. Bu dönemde her birimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Birlikte çalışarak, Urla’mızı daha mutlu insanların bir arada yaşadığı kent haline getireceğimize inanıyorum. Bu duygularla, yeni dönemin hayırlı olmasını diler, çalışmalarımızın şehrimize ve halkımıza faydalı olmasını temenni ederim. Hepimiz Urla'ya hizmet etmek için buradayız. Yeni dönemin ilk meclisindeyiz. Komisyonlara seçilen arkadaşlarıma ve tüm Meclis Üyelerimize başarılar diliyorum. Urlamız için, halkımız için hayırlısı olsun" dedi.

Gündem kapsamında 2023 yılı Denetim Raporu’nun okunduğu mecliste Faaliyet Raporu’nun okunması ikinci oturuma bırakıldı. Nisan ayının ikinci oturumu 19 Nisan 2024 Cuma günü saat 17.00’da gerçekleşecek.

Gerçekleşen meclis toplantısında komisyonların dağılımı ise şu şekilde:

Plan ve Bütçe Komisyonu: Erbay Artun, Alp Bölükbaşı, Şener Uyma, Kemal Ocak, Cem Şahverdi

İmar Komisyonu: Şeref Alpago, Dinçer Gözmen, Bengisu Ünal, Emre Özen, Öztürk Çiçek

Hukuk Komisyonu: Semiha Okumuş, Ekin Akdağ, Umut Ergül, Ozan Koca, Levent Özgünergin

Kültür ve Sanat Komisyonu: Şeref Alpago, Mustafa Özkeskin, Hatice Semerci, Tamer İmal, Devrim Akseki

Kadın Aile ve Çocuk Komisyonu: Ekin Akdağ, Hatice Semerci, Evren Eren, Cem Şahverdi, Mustafa Özkeskin

Sağlık ve Spor Komisyonu: Devrim Akseki, Hatice Semerci, Emre Özen, Tamer İmal, Erbay Artun

İnsan Hakları Komisyonu: Ali Rıza Fırat, Semiha Okumuş, Ekin Akdağ, Umut Ergül, Kemal Ocak

Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu: Evren Eren, Şener Uyma, Alp Bölükbaşı, Emre Özen, Levent Özgünergin

Sağlık ve Spor Komisyonu: Devrim Akseki, Hatice Semerci, Emre Özen, Tamer İmal, Erbay Artun

Tarım Orman Su Ürünleri ve Çiftçi Komisyonu: Mesut Önen, Ali Rıza Fırat, Mustafa Özkeskin, Alp Bölükbaşı, Erbay Artun

Çevre Kent Tarihi ve Turizm Komisyonu: Mesut Önen, Ozan Koca, Tamer İmal, Ali Rıza Duran, Ali Rıza Fırat

Hayvan Hakları Komisyonu: Mustafa Özkeskin, Ali Rıza Duran, Evren Eren, Öztürk Çiçek, Bengisu Ünal

Ekonomik ve Kültürel Dış İlişkiler Komisyonu: Ozan Koca, Umut Ergül, Tamer İmal, Bengisu Ünal, Ekin Akdağ

Bilişim ve Teknoloji Komisyonu: Ozan Koca, Tamer İmal, Bengisu Ünal, Şeref Alpago, Mustafa Özkeskin

Ege Belediyeler Birliği: Ali Rıza Fırat (Asil), Kemal Ocak (Yedek)

Tarihi Kentler Birliği: Bengisu Ünal (Asil), Şeref Alpago (Yedek)

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği: Devrim Akseki

Kıyı Ege Belediyeler Birliği: Erbay Artun, Şener Uyma, Mustafa Özkeskin (Asil) / Cem Şahverdi, Ali Rıza Duran, Alp Bölükbaşı (Yedek)

Yarımada Belediyeler Birliği: Öztürk Çiçek, Ekin Akdağ (Asil) / Hatice Semerci, Ali Rıza Fırat (Yedek)