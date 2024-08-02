Urla’da ağaçlandırma seferberliği başladı

Yayınlanma: 02.08.2024 - 13:11

Güncelleme: 02.08.2024 - 13:11

İzmir’in Urla ilçesinin Yağcılar Mahallesi ve Denizli Mahallesi (Çeşmealtı) Kocadere Mevkiinde çıkan orman yangınları sonrası bölgelerin yeniden ağaçlandırılması için belediye kolları sıvadı.

Urla Belediyesi Ağustos ayı meclisi ilk oturumunda söz konusu alanların yeniden ormana dönüştürülmesi adına “Urla’nın Yeniden Ormanlaştırılması Projesi” kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve kooperatiflerle ortak proje yapılması için oy birliği ile Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan’a tam yetki verildi.

“CİĞERLERİMİZ YANDI”

Yangınlarla ilgili konuşan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, “İlk çıkan yangında Demircili Köyü’nün Sazlıkaynak dediğimiz üst kısımları da maalesef yandı. Burada 2 bine yakın 50 yıllık, 100 yıllık zeytin ağaçları yandı. Yanan büyük bir kısım orman, makilik alan da yandı. Neredeyse 15 kilometre alan yandı. Güvenlik amaçlı 10-15 ev tahliye edildi. Herhangi bir can kaybı yok ama bir orman işçisi yaralandı, bir arazöz yandı. Neyseki yangın uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı. İkinci gün Denizli Mahallemiz de çıkan yangın ise yine ciğerlerimizi yaktı. Yangın rüzgarın etkisiyle çok büyük bir alana yayıldı. Yerleşim yerlerini tehdit etti. Yine tüm ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu o gün akşam saatlerinde yangın kontrol altına alındı. Bu yangında da Balçova Belediyemize ait bir su tankeri devrildi, şükür can kaybı yaşanmadı” diye konuştu.