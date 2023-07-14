Urla'da orman yangını

Yayınlanma: 14.07.2023 - 14:19

Güncelleme: 14.07.2023 - 14:26

İzmir'in Urla ilçesinin Demircili mahallesinde saat 13.30 sıralarından makilik alanda yangın çıktı.

Alevlere 4 helikopter, 2 uçak 15 arazöz 4 su ikmal ve 3 dozer ile müdahale ediliyor.

Orman Bölge Müdürlüğü yaptığı açıklamada yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediğini belirtti.