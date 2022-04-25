Ursula von der Leyen, Rus yakıtına bağımlılığın azaltılması gerektiğini söyledi

25 Nisan 2022 Pazartesi, 12:42

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus yakıtına bağımlılığın sürdürülemez olduğunu söyledi.

The Indian Express gazetesinin haberine göre, Von der Leyen, Hindistan'ın uluslararası inisiyatiflerinden Uluslararası Güneş Enerji İttifakı kapsamında başkent Yeni Delhi'de düzenlenen bir toplantıya katıldı.

Von der Leyen, burada yaptığı konuşmada, "Ukrayna'daki savaş, Rus yakıtına bağımlılığın sürdürülemez olduğunu Avrupa'ya sert bir şekilde hatırlattı" ifadesini kullandı.

Yurt içinde üretilen yenilenebilir enerjiye geçişin hem çevre için iyi hem de stratejik bir güvenlik yatırımı olduğunu belirten Von der Leyen, enerji politikasının aynı zamanda güvenlik politikası olduğuna dikkati çekti.

Von der Leyen, bu nedenle Avrupa Komisyonu'nun gelecek ay AB'nin REPowerEU projesi kapsamında yeni bir güneş stratejisini sunacağı bilgisini verdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, Hindistan'ın bağımsızlığının 100. yılının kutlanacağı 2047'den önce enerjide bağımsız olması gerektiğine dair ifadelerini anımsatan Von der Leyen, fosil yakıtın yenilenebilir ve temiz enerjiye dönüşümünün AB ve Hindistan'ın ortak çıkarı olduğuna işaret etti.

Von der Leyen, Hindistan ve AB'nin iklim değişikliğiyle mücadeleye sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve güneş enerjisinin önemini kavradığını ifade etti.

Enerji kullanımındaki artışa da dikkati çeken Von der Leyen, ilave enerjinin temiz ve yeşil olması gerektiğini, bunun için de siyasi kararlılık ve yatırıma ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.