Uruguay, Bakan Çavuşoğlu'nun 'Bozkurt' işaretine tepki gösterdi

25 Nisan 2022 Pazartesi, 12:24

Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo, dün sözde "Ermeni Soykırımı"na ilişkin açıklamalarda bulundu. Bustillo, konuşmasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Uruguay'a ziyaretine de değindi.

El Pais'in haberine göre Francisco Bustillo, Uruguay'ın hafızaya saygı duyan ve barışçıl bir ülke olduğunu belirterek, "Tarihi ve trajik bir olayın üzerinden 107 yıl geçti. Uruguay, dünyada Ermeni soykırımını tanıyan ilk ülke oldu" dedi.

Bustillo ayrıca, 2021'de Ermenistan Büyükelçiliği'nin açılışının yapıldığını hatırlatarak, "Ermenistan ile diplomatik ilişkilerimiz son yıllarda güçlendi" ifadesini kullandı.

BOZKURT İŞARETİNE TEPKİ

Francisco Bustillo, Dışileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Uruguay ziyareti sırasında, sözde "Ermeni Soykırımı"nın tanınmasını talep etmek için toplanan bir grup protestocuya yönelik yaptığı Bozkurt işaretine de tepki gösterdi.

Bustillo, Çavuşoğlu'nun yaptığı Bozkurt işaretine atıfta bulunarak, "Fiziksel veya ahlaki şiddet içeren her türlü aşağılayıcı davranışı veya hareketi reddediyor ve kınıyorum" diye konuştu.

'ASESİNO' SLOGANLARI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Uruguay'ı ziyareti esnasında bir grup protestocu, sözde "Ermeni Soykırımı"na dair İspanyolca katil anlamına gelen "asesino" diye sloganlar atmıştı. Bu sırada arabada bulunan Çavuşoğlu, protestoculara Bozkurt işareti yaparak yanıt vermişti.