Uşak Belediye Başkanı Yalım duyurdu... ‘Sığınmacıları tarafından açılan ruhsatsız işyerleri mühürlendi'
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sığınmacılar tarafından işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan 5 işletme mühürlenerek faaliyetlerinin sonlandırıldığını duyurdu.
Uşak’ı AKP’den alan ve yüzde 41 oyla seçimi kazanan Belediye Başkanı Özkan Yalım, sığınmacılar tarafından işletilen 5 işletmenin mühürlendiğini duyurdu.
Yalım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Şehrimizin çeşitli noktalarında sığınmacı kişiler tarafından açılan işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan 5 işletme mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.
Zabıta ekiplerine eşlik eden ve bizzat işlemleri takip eden Başkanımız Özkan Yalım; halkımızın huzurunu her koşulda koruyacaklarını ifade etti."
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