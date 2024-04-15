Uşak Belediye Başkanı Yalım duyurdu... ‘Sığınmacıları tarafından açılan ruhsatsız işyerleri mühürlendi'

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sığınmacılar tarafından işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan 5 işletme mühürlenerek faaliyetlerinin sonlandırıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.04.2024 - 21:08
Uşak Belediye Başkanı Yalım duyurdu... ‘Sığınmacıları tarafından açılan ruhsatsız işyerleri mühürlendi'
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Uşak’ı AKP’den alan ve yüzde 41 oyla seçimi kazanan Belediye Başkanı Özkan Yalım, sığınmacılar tarafından işletilen 5 işletmenin mühürlendiğini duyurdu.

Yalım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şehrimizin çeşitli noktalarında sığınmacı kişiler tarafından açılan işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan 5 işletme mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Zabıta ekiplerine eşlik eden ve bizzat işlemleri takip eden Başkanımız Özkan Yalım; halkımızın huzurunu her koşulda koruyacaklarını ifade etti."


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