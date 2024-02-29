Almanya'da sığınmacı tartışması: Zorunlu olarak çalıştırılsın

Yayınlanma: 29.02.2024 - 08:49

Güncelleme: 29.02.2024 - 08:49

Almanya Bölge Yönetimler Birliği Başkanı Reinhard Sager, yerel basına yaptığı açıklamada, devletten gelen mali desteğin koşulsuz olmaması gerektiğini savundu.

Federal hükümete Sığınmacılara Yardım Yasası'nın değiştirilmesi yönünde çağrı yapan Sager, "Almanya'da uzun süre yaşayan herkes çalışmak zorundadır. Toplumun beklediği şey bu ve birçok mültecinin de istediği şey bu. Gelecekte mültecilerin sadece hayır işlerinde çalışmalarına değil, özel şirketlerde çalışmalarına da izin verilmeli" ifadesini kullandı.

Sadece birkaç belediyenin sığınmacılardan hayır işlerinde yararlandığını belirten Sager, özellikle personel sıkıntısı yaşanan yerlerde sığınmacıları işçi olarak şirketlere sunulması gerektiğine işaret ederek, "Önemli olan işin toplum için katma değeri değil, gönderdiğiniz sinyaldir" dedi.

Sager, federal hükümete yönelik yaptığı çağrıda, ülkede istihdam edilebilir durumdaki tüm sığınmacıların zorunlu olarak çalışmasını istedi.