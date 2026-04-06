Hatice Terekeci'nin hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın görevden alınmasının ardından belediye meclisi, CHP grubunun adayı Av. Hatice Terekeci Özkan’ı Başkanvekili seçti. Peki, Uşak Belediyesi Başkanvekili Hatice Terekeci Özkan kimdir? Hatice Terekeci Özkan'ın önceki görevleri neler?

HATİCE TEREKECİ ÖZKAN KİMDİR?

Av. Hatice Özkan Terekeci, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesinde uzun yıllardır siyaset yapan ve Uşak yerel yönetiminde görev alan bir isimdir. Belediye meclisi üyeliği deneyimi bulunan Terekeci, geçmişte Uşak’ın Ulubey ilçesinde de meclis üyeliği yaptı.

CHP içinde idari görevlerde yer alan Terekeci, Özkan Yalım’ın belediye başkanlığı döneminde Uşak Belediyesi’nde çeşitli sorumluluklar üstlendi. Bu süreçte zaman zaman Belediye Başkan Vekili olarak meclis oturumlarını yönetti.

Uşak Belediye Meclisi’nde görev yaptığı dönemde çeşitli ihtisas komisyonlarında yer alan Terekeci, özellikle hukuk ve kentsel dönüşüm alanlarında çalıştı. Hukuk Komisyonu üyeliği kapsamında belediyenin hukuki süreçleri ve mevzuatla ilgili çalışmalarında görev aldı. Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nda ise kentin yapılaşma ve dönüşüm projelerine ilişkin karar süreçlerinde yer aldı.

HATİCE TEREKECİ ÖZKAN EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Meslektaşı Güven Özkan ile evli olan Hatice Terekeci Özkan, iki çocuk annesidir.