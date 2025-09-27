Uşak Belediyesi Ferdi Zeyrek Amfi Tiyatrosu açıldı...

Uşak Belediyesi tarafından restore edilerek şehre kazandırılan ve merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in adı verilen Huzur Park'taki amfi tiyatro, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla açıldı. Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, "Bugün görüyorum ki Ferdi'nin hayalleri, idealleri Manisa'yı aşıyor ve yaşıyor. Ben inanıyorum ki Ferdi'nin adının yaşatıldığı her tesiste etkinlikler yapıldıkça onun ruhu da orada olacak" dedi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ev sahipliğinde gerçekeleşen Ferdi Zeyrek Amfi Tiyatro'nun açılış törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, CHP Uşak İl Başkanı Kamil Büyük Ayhan, İl Genel Meclisi Başkanı Kadir Uslu, CHP milletvekilleri, merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, belediye başkanları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konuşan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, "Sayın Genel Başkanım, sizlerin bizlere verdiği talimatlarla Uşak'ta 35 yıl sonra aldığımız belediyeyi layıkıyla geçtiğimiz 18 aylık süre içerisinde elimizden geldiğince tüm vatandaşlarımızın sorunlarını gidermek adına ne kadar engelleme olursa olsun elimizden geldiğince başarmak için uğraştığımız her proje için sonuna kadar çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sizin verdiğiniz talimatları tek tek yerine getirmek için kanımızın ve terimizin son damlasına kadar ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi. Yalım, sözlerinin devamında ise 18 ayda Uşak'ta gerçekleştirilen belediye hizmetlerini anlattı.

"FERDİ'NİN HAYALLERİ, İDEALLERİ MANİSA'YI AŞIYOR"

Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek de "Bugün buraya gelirken hem çok büyük bir gurur duydum hem de çok hüzünlendim. Farklı iki duyguyu aynı anda yaşıyorum. Gittiğim çoğu yerde bu şekilde hissediyorum. Eşim, hayat arkadaşım mimar Ferdi Zeyrek'in adını taşıyan bu güzel tesisin açılışında sizlerle bir arada bulunmak benim için çok güzel duygular barındırıyor. Eşimin adını bu anlamlı tesisi vererek onun adını ve hatırasını yaşatan Uşak Belediye Başkanımız Sayın Özkan Yalım olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ferdi, sosyal hayatın kalitesinin o şehrin kimliğinde önemli bir etkiye sahip olduğuna inanırdı. Bu nedenle çok sevdiği Manisa'mızda sosyal etkinliklerin çeşitliliğinin artması, erişimin kolaylaşması, tüm kesimlerin katılmasının sağlanması için çok çalışırdı. Özellikle Manisa'mızda geçen sene 29 Ekim tarihinde yine genel başkanımızın katılımıyla değerli sanatçılarımız Fazıl Say ve Serenad Bağcan konseri düzenlenmişti. Manisa'da bu bir ilkti ve Cumhuriyet Meydanı'nda çok fazla seyirci katılımıyla gerçekleşmişti. Ferdi hep bundan gururla bahsederdi. Bugün de bu anlamlı açılıştan sonra değerli sanatçılarımızın burada konser vereceğini öğrendiğimde hem o güne gittim, hem çok duygulandım. Hem de çok çok mutlu oldum. Bugün görüyorum ki Ferdi'nin hayalleri, idealleri Manisa'yı aşıyor ve yaşıyor. Ben inanıyorum ki Ferdi'nin adının yaşatıldığı her tesiste etkinlikler yapıldıkça onun ruhu da orada olacak. Bu güzel tesisin Uşaklılara hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardında kurdele kesimiyle Uşak Belediyesi Ferdi Zeyrek Amfi Tiyatrosu açıldı.