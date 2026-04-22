Uşak Belediyesi'ne soruşturma: 16 tutuklama, 3 adli kontrol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Uşak Belediyesine yönelik 'rüşvet ve yolsuzluk' iddiaları ile ilgili 27 Mart'ta soruşturma başlatmış, ilk dalga operasyonda Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmış ve 9'u tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 20 Nisan Pazartesi günü ikinci dalga operasyon başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban ve Uşaksor Kulüp Başkanı Özhan Özgöbek'in de bulunduğu 29 kişi, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade vermişti. İfade işlemleri bugün tamamlanan şüpheliler, sabah erken saatlerde soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adliyesi'ne gönderilmişti.

Savcılık ifadelerinin ardından 19 kişi, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

Uşak Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında 16 kişi tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Tutuklanan isimler şu şekilde:

Ahmet Arslan

Ahmet Yıldız

Ali Arı

Fahreddin Altundal

Ferhat Cucu

Mehmet Arslan

Mustafa Arslan

Rahmi Altundal

Sefa Taşcı

Akın Cantürk

Celalettin Çoban

Cemal Ak

Ceren Yeşildağ

Özhan Özgöbek

Ulaş Küçükakın

Ümut Demir