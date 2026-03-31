Uşak Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme

Uşak Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında Pazartesi günü Uşak’ta gözaltına alınan 4 şüphelinin Çağlayan Adliyesi’ndeki ifade işlemleri tamamlandı.
Serpil Keskin, Deniz Aydın ve Ulaş Küçükakın hakkında adli kontrol uygulanması talep edildi ve mahkemece adli kontrol kararı verildi.
Ebru Yurtuluğ hakkında tutuklama talep edildi, ancak mahkeme tutuklama yerine adli kontrol uygulanmasına karar verdi.
Böylelikle soruşturmada gözaltına alınan 17 şüpheliden; belediye başkanı Özkan Yalım dahil 9 isim tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.