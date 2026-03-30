Uşak Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Başkan Özkan Yalım dahil 13 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürüttükleri soruşturma kapsamında Uşak Belediyesine yönelik "rüşvet" operasyonu gerçekleştirdi.
Ekipler, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da aralarında yer aldığı 13 kişiyi rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve zimmet suçlamalarıyla gözaltına aldı.
Polis ekipleri, Uşak, Ankara ve Kocaeli’nde eş zamanlı operasyon yaptı.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER
Son olarak, Uşak Belediyesi soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi.
4 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında 4 kişinin daha Uşak'ta gözaltına alındığı ve İstanbul'a getirileceği öğrenildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.