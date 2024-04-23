Uşak’ta koltuk miniklere devredildi

Yayınlanma: 23.04.2024 - 18:03

Güncelleme: 23.04.2024 - 18:03

Uşak Belediye Başkanı CHP'li Özkan Yalım, 23 Nisan’da belediyeyi ziyarete gelen küçük çocukları bina girişinde karşıladı. Makamında çocukları ağırlayan Yalım, “Bir gün muhakkak koltuğumuzu teslim edeceğiz” diyerek koltuğunu Çocuk Başkan Murat Emir’e bıraktı. Çocuklar için halısaha yapmak istediğini kaydeden Emir, oyun parkı da yapacağını aktardı. Çocuk Başkan Emir’in konuşmasının ardından Yalım, miniklere çeşitli hediyeler dağıttı.