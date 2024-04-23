Uşak’ta koltuk miniklere devredildi

Uşak Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukları ağırladı.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 23.04.2024 - 18:03
Uşak’ta koltuk miniklere devredildi
Abone Ol google-news

Uşak Belediye Başkanı CHP'li Özkan Yalım, 23 Nisan’da belediyeyi ziyarete gelen küçük çocukları bina girişinde karşıladı. Makamında çocukları ağırlayan Yalım, “Bir gün muhakkak koltuğumuzu teslim edeceğiz” diyerek koltuğunu Çocuk Başkan Murat Emir’e bıraktı. Çocuklar için halısaha yapmak istediğini kaydeden Emir, oyun parkı da yapacağını aktardı. Çocuk Başkan Emir’in konuşmasının ardından Yalım, miniklere çeşitli hediyeler dağıttı.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özgür Özel'den ‘erken seçim’ açıklaması: ‘Böyle giderlerse…’

Özgür Özel'den ‘erken seçim’ açıklaması: ‘Böyle giderlerse…’
Günlük burç yorumları: 24 Nisan 2024 Çarşamba Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 24 Nisan 2024 Çarşamba Terazi burcu yorumu
İBB dava etmiş, mahkeme iptal etmişti: 'Kanal İstanbul projesi' karara rağmen sürüyor

İBB dava etmiş, mahkeme iptal etmişti: 'Kanal İstanbul projesi' karara rağmen sürüyor
Mauro Icardi’den duygulandıran 23 Nisan paylaşımı! Atatürk’ün sözleriyle kutladı

Mauro Icardi’den duygulandıran 23 Nisan paylaşımı! Atatürk’ün sözleriyle kutladı
ABD’de evde ölü bulunan sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş son yolculuğuna uğurlandı

ABD’de evde ölü bulunan sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş son yolculuğuna uğurlandı
Metro İstanbul’dan duyurdu: Metro Hattı’nda eğitim seferi sırasında kaza!

Metro İstanbul’dan duyurdu: Metro Hattı’nda eğitim seferi sırasında kaza!
'Cübbeli Ahmet', Hasan Kılıç'ın cenazesinden önce yeni 'şeyh'i ilan etti: Onu başımıza emir seçtik

'Cübbeli Ahmet', Hasan Kılıç'ın cenazesinden önce yeni 'şeyh'i ilan etti: Onu başımıza emir seçtik
Günlük burç yorumları: 24 Nisan 2024 Çarşamba Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 24 Nisan 2024 Çarşamba Balık burcu yorumu