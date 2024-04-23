Uşak’ta koltuk miniklere devredildi
Uşak Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukları ağırladı.
Uşak Belediye Başkanı CHP'li Özkan Yalım, 23 Nisan’da belediyeyi ziyarete gelen küçük çocukları bina girişinde karşıladı. Makamında çocukları ağırlayan Yalım, “Bir gün muhakkak koltuğumuzu teslim edeceğiz” diyerek koltuğunu Çocuk Başkan Murat Emir’e bıraktı. Çocuklar için halısaha yapmak istediğini kaydeden Emir, oyun parkı da yapacağını aktardı. Çocuk Başkan Emir’in konuşmasının ardından Yalım, miniklere çeşitli hediyeler dağıttı.
En Çok Okunan Haberler
-
- THY krizi büyüyor
- Erdoğan, Özgür Özel ile bir araya geldi!
- Benjamin Brand kimdir? Benjamin Brand hangi okul mezunu?
- İsmailağa ikiye bölündü!
- Oya Tekin’den Cumhurbaşkanı Başdanışmanına tepki
- Cumhurbaşkanı Başdanışmanından provokasyon!
- Vali koltuğuna oturan öğrencinin sözleri gündem oldu
- Bakanlık, Müge Anlı'daki yayını ihbar kabul etti
- Rıdvan Dilmen'den penaltı ve şampiyonluk yorumu
- Kulüpler Birliği ile TFF arasında gergin toplantı!