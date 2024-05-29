Uşak’ta ticari taksiyi gasp eden şüpheli yakalandı

Uşak’ta meydana gelen olayda ticari taksiyi kaçıran şüpheli, daha sonra eskiden husumetli olduğu kafe sahibine sopayla saldırdığı sırada polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 29.05.2024 - 08:03
Uşak’ta ticari taksiyi gasp eden şüpheli yakalandı
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Uşak merkeze bağlı Mende köyü yakınlarında bulunan eğlence mekanından çıkan şüpheli Ş.U. çağırdığı ticari taksi şoförüne kent merkezine gitmek istediğini söyledi.

Kent merkezine gelen ticari taksi şoförü S.Ö. şüphelinin taksi ücretini ödemek için bankamatikten para çekmesini gerektiğini söylemesine üzerine Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan bir bankamatiğe geldi.

Bankamatikten geri dönen şüpheli Ş.U., iddiaya göre hesabında para olmadığını söyleyerek ticari taksi şoförüne bıçakla saldırmaya çalıştığı esnada aracından inen taksi şoförü olay yerinden kaçtı.

YERİ TESPİT EDİLDİ, YAKALANDI

Şüpheli Ş.U. olay yerinden 64 T 0126 plakalı ticari taksiyle kaçması üzerine, ticari taksi sürücüsü durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerince şüphelinin ticari taksinin plakalarını söktüğünü ve Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Atapark meydanına gittiğini tespit etti.

Şüpheli, burada eskiden husumetli olduğu kafe sahibine sopayla saldırmaya çalıştığı sırada polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


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