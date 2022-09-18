Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri yapılamıyor

Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2022 Pazar, 17:58
Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri yapılamıyor
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İstanbul'da teknik arıza nedeniyle Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler yapılamıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı duyuruldu.


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