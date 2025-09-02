Üsküdar'da seyir halindeki minibüste yangın!

Üsküdar Koşuyolu D-100 katılımında seyir halindeki bir minibüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Araç kısa sürede alev alev yanmaya başladı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
