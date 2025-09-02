Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.09.2025 12:20:00
Güncellenme:
DHA
Üsküdar'da seyir halindeki minibüste yangın!

İstanbul Üsküdar'da seyir halindeki bir minibüs alev aldı.

Üsküdar Koşuyolu D-100 katılımında seyir halindeki bir minibüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Araç kısa sürede alev alev yanmaya başladı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

