Üsküdar'da spor salonunda yangın paniği!

Üsküdar'da spor salonunda yangın paniği!

25.03.2026 15:03:00
DHA
Üsküdar'da spor salonunda yangın paniği!

Üsküdar’da bir spor salonunun sauna bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir kişinin dumandan etkilendiği yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Acıbadem Mahallesi Çeçen Sokak'ta bulunan bir spor salonunda saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

Salonun sauna bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

Polis ekipleri yangın nedeniyle çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de spor salonunda bulananları tahliye etti.

Yangın sırasında 1 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İlgili Konular: #İstanbul #Yangın #Üsküdar #Spor Salonu

