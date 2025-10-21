Üsküdar'da tarikata peşkeş çekilen yurt arazisi için mahkemeden iptal kararı!

İstanbul Üsküdar’da bulunan ve geçmişte devlet yurdu olarak kullanılan araziyle ilgili açılan davada önemli bir karar çıktı. Avukat Onur Cingil, söz konusu alanın bir tarikata devredilmesine karşı verdikleri 7 yıllık hukuk mücadelesinin sonunda mahkemenin, inşaat ruhsatlarını ve imar planlarını iptal ettiğini açıkladı.

"KAMUNUN MALINI KORUDUK"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Av. Cingil, öğrencilik yıllarında kaldığı Üsküdar’daki devlet yurdunun, devlet kurumları tarafından “yurt ihtiyacı yok” gerekçesiyle boşaltıldığını, daha sonra ise bir tarikata devredildiğini hatırlattı.

Cingil, “2005 yılında bir öğrenci olarak girip 4 yıl sonra bir avukat adayı olarak çıktığım, on binlerce öğrenciye çatı olmuş o yurt yıkıldı. Ama biz o mücadelenin peşini bırakmadık. 7 yıl süren hukuk süreci sonunda kamunun malını, halkın hakkını koruduk” ifadelerini kullandı.

"RUHSATLAR VE PLANLAR İPTAL EDİLDİ"

Cingil, yürütülen dava sonucunda yapımı devam eden inşaatların ruhsatlarının ve alan planlarının iptal edildiğini belirterek, “Şimdi o inşaatların mühürlenmesi ve durdurulması gerekiyor. Bu yönde başvurumuzu Üsküdar Belediyesi’ne yapıyoruz” dedi.

"O ALAN YENİDEN DEVLET YURDU OLMALI"

Cingil, kararın ardından yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı:

“Buradan sesleniyorum, o alan yine devlet yurdu olsun. Halkın çocukları yine orada kalsın, okusun. Kamusal alanlar, cemaatlere veya vakıflara değil, halka aittir.”