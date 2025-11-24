Üsküdar'da 'yol verme' tartışması! Çarptığı otomobilin sürücüsü tarafından darbedildi

Kandilli Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında sokakta karşı karşıya gelen iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri aracından inerek diğer sürücünün üzerine yürüdü.

YUMRUKLA DARBETTİ

Bu sırada diğer sürücü otomobili ile ilerledikten sonra geri manevra yaparak, tartıştığı sürücünün otomobiline çarptı. Otomobili hasar gören sürücü çarpan otomobilin sürücüsünü dışarı çıkardı ve yumruklayarak darbetti.

Taraflar arasındaki kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken olay güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde sürücünün kaçtığı, ardından diğer otomobile vurduğu, kaza sonrası kavga çıktığı görülüyor.