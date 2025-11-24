Üsküdar'da 'yol verme' tartışması! Çarptığı otomobilin sürücüsü tarafından darbedildi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.11.2025 10:10:00
DHA
Üsküdar'da, sürücüler arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre, geri manevra yaparak otomobile çarpan sürücü, diğer sürücü tarafından darbedildi. Taraflar arasında çıkan kavgayı çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydederken olay binanın güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kandilli Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında sokakta karşı karşıya gelen iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri aracından inerek diğer sürücünün üzerine yürüdü.

YUMRUKLA DARBETTİ

Bu sırada diğer sürücü otomobili ile ilerledikten sonra geri manevra yaparak, tartıştığı sürücünün otomobiline çarptı. Otomobili hasar gören sürücü çarpan otomobilin sürücüsünü dışarı çıkardı ve yumruklayarak darbetti.

Taraflar arasındaki kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken olay güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde sürücünün kaçtığı, ardından diğer otomobile vurduğu, kaza sonrası kavga çıktığı görülüyor.

