Üsküdar'daki Surp Garabet Ermeni Mezarlığı'na saldırı: 1 gözaltı

Üsküdar Bağlarbaşı'nda bulunan Surp Garabet Ermeni Mezarlığı'ndaki bazı mezarlar tahrip edildi.

8 Temmuz'da mezarlıktaki tahribatın bildirilmesi üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma başlattı.

Polis ekiplerinin çalışması sonucunda şüphelinin M.K. adlı kişi olduğu belirlendi. M.K. dün gözaltına alındı.

Şüpheli, Emniyet'teki işlemlerinin ardından bugün savcılığa getirildi. M.K., burada ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Türkiye Ermeni Patrikliği'nin açıklamasına göre saldırı, 7 Temmuz'u 8 Temmuz'a bağlayan gece meydana geldi.

Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi mezarlığın duvarını aşarak içeri girdi, altı mezar ile bir çeşmeye zarar verdi. Üsküdar Surp Garabet Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu durumu vakit kaybetmeden emniyet birimlerine bildirdi.

Patrikhane, şu açıklamayı yaptı:

"Üsküdar Surp Garabet Kilisesi Vakıf Yönetim Kurulu tarafından Patriklik Makamı'na iletilen bilgiye göre, 7 Temmuz'u 8 Temmuz'a bağlayan gece saatlerinde Bağlarbaşı Surp Garabet Mezarlığı'nda toplumumuzu derinden üzen bir olay yaşanmıştır. Mezarlığın duvarını aşarak içeri giren bir şahıs, altı mezara ve bir çeşmeye zarar vermiştir. Söz konusu menfur saldırı, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından vakit kaybedilmeksizin emniyet birimlerine bildirilmiştir.

Emniyet birimleri, olayın aydınlatılması, saldırganın tespit edilerek yakalanması ve adalet önüne çıkarılması amacıyla hızlı ve kararlı bir şekilde soruşturma başlatmıştır. Patriklik Makamı, toplumumuzun kutsal değerlerine ve ebedî istirahatgâhlarına yönelik bu menfur saldırıyı şiddetle kınamakta; olayın aydınlatılması için hassasiyetle çalışmalarını sürdüren emniyet birimlerine teşekkür etmektedir. Gelişmeler Patriklik Makamı tarafından yakından takip edilmektedir."