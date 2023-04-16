Üsküdar sahildeki kaçak kafelerin engellenmesine ilişkin video çeken gence işletmecilerden müdahale: Burası kamu malı, sizin değil...

Yayınlanma: 16.04.2023 - 22:03

Güncelleme: 16.04.2023 - 22:05

İBB’nin imara aykırı olduğu için yıkım kararı aldığı Üsküdar Salacak sahilindeki kafeler için Üsküdar Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı devreye girerek yıkıma engel olmuştu. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, Üsküdar’daki kaçak kafelerle ilgili yıkım kararının, 'İmar Barışı' kapsamında verilen ‘Yapı kayıt belgesi' gerekçe gösterilerek engellendiğini belirterek "Yapı kayıt belgesi yıkım kararının uygulanmasına engel olamaz” açıklamasını yapmıştı.

Yıkıma ilişkin tartışmalar sürerken "Mimar Türkiye Simge Goorany" isimli kullanıcı kaçak yapıların bulunduğu alana gitti. Bölgede video çeken Goorany, işletme sahipleri tarafından "Burası kaçak değil" denilerek tepki gördü.

Değerli İstanbullular,



Aşağıda yer alan, bir dönemin özelliklerini ortaya koyan ibret vesikası fotoğraf nasıl ortaya çıktı sizinle paylaşmak isterim ??



1?? Mimar Sinan’ın emaneti 443 yıllık tarihi Kuşkonmaz Camii’nin yanına, Üsküdar sahiline kaçak kafe yapıldı. Biz bu kaçak… pic.twitter.com/ls15GJfQSl — Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) April 15, 2023

Goorany, "2019 yılında bu yapılar imar affıyla yapı belgesi alabiliyor. İBB yönetime geldikten sonra bu karara itiraz ediyor. Erdoğan daha dün bir açıklama yaptı. Hemen bir gün sonra biz gördük ki burası hala polisler tarafından kuşatma altında. 6 Ninsan 2023, mahkeme İBB'yi haklı bulmuş, bu kafelerin burada kalamayacağına dair net bir karar vermiştir" ifadelerini kullandı. Bu esnada da işletme sahipleri "Bu yanlış yalnız... Burası kaçak değil, ben söyleyeyim size" dedi. İşletme sahibi daha sonra dükkanın tapusunu göstererek duruma itiraz etti. Mimar Goorany da "Burası kamu malı, sizin değil, kamunun yani" diyerek yanıt verdi.