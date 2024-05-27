Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü çatışmayla ilgili yeni gelişme

Üsküdar’da, barışmak üzere kahvehanede bir araya gelen husumetli iki aile arasında yaşanan ve 3 kişinin ölümü 5 kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan çatışmayla ilgili 10 şüpheli tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 09:38
Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü çatışmayla ilgili yeni gelişme
Abone Ol google-news

Olay, Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi Özcan Sokak’ta geçtiğimiz 23 Mayıs Perşembe günü saat 20.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuklar arasında yaşanan kavga nedeniyle aralarında husumet doğan iki aile üyeleri, barışmak için sokak üzerindeki kahvehanede bir araya geldi. Barışma görüşmeleri sürerken, iki aile üyeleri arasında çıkan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Caddeye de taşan çatışmada, 3 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 5 kişi yaralandı.



Üsküdar haberleri

İlgili Haberler

ADD Başkanı Bozkurt, 'Arapça tabela' söyleminin gerçek sorunu perdelediğini söyledi: 'Hedef iç çatışma'

ADD Başkanı Bozkurt, 'Arapça tabela' söyleminin gerçek sorunu perdelediğini söyledi: 'Hedef iç çatışma'
Üsküdar’da kafede 3 kişinin öldüğü silahlı çatışmayla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı

Üsküdar’da kafede 3 kişinin öldüğü silahlı çatışmayla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı
İzmir'de kıraathane önünde çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'de kıraathane önünde çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mitinge katılan emekliler isyan etti! ‘Yeşil pasaportum sıfır kilometre’

Mitinge katılan emekliler isyan etti! ‘Yeşil pasaportum sıfır kilometre’
Olaylı Monaco GP’sinde kazanan Leclerc!

Olaylı Monaco GP’sinde kazanan Leclerc!
Manisa’da erkek vahşeti: Eski eşini ve ailesini bıçakla katletti!

Manisa’da erkek vahşeti: Eski eşini ve ailesini bıçakla katletti!
Gaziantep’in coğrafi işaretli lezzeti firiğin zahmetli yolculuğu başladı

Gaziantep’in coğrafi işaretli lezzeti firiğin zahmetli yolculuğu başladı
CHP'den 'Büyük Emekli Mitingi'... Özgür Özel, Mehmet Şimşek'e seslendi: 'Başımızda bir gulyabani var, hayaleti aramızda...'

CHP'den 'Büyük Emekli Mitingi'... Özgür Özel, Mehmet Şimşek'e seslendi: 'Başımızda bir gulyabani var, hayaleti aramızda...'
Sağlıklı yaşam için unsuz, yağsız, şekersiz kek tarifi

Sağlıklı yaşam için unsuz, yağsız, şekersiz kek tarifi
Takımı küme düşen Bahçeli’den çağrı: Bu yıl takımlar küme düşmesin

Takımı küme düşen Bahçeli’den çağrı: Bu yıl takımlar küme düşmesin
Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye gönderme: ‘Bakalım Kadıköy’de şimdi…’

Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye gönderme: ‘Bakalım Kadıköy’de şimdi…’