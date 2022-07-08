Üsküdar’da 'sokak hayvanı' krizi: Zehirledikleri ortaya çıktı
Üsküdar’da lüks sitede oturan iki grup, sitede sokak hayvanlarına bakılması konusunda karşı karşıya geldi. Site sakinleri, sokak hayvanlarının site içerisinde kötü muamele gördüğünü ve insan kaynaklı zehirlediklerini ifade etti.
Üsküdar'da lüks bir sitede yaşayan yurttaş site bahçesinde gezen sokak hayvanlarına şiddet uyguladı.
Site sakinleri şüpheli şahsın, bir köpeği saçma ile vurduğunu, çok sayıda kediyi ise verdiği yemeklerle zehirlendiğini ileri sürdü.
Duruma tepki gösteren site sakinleri, site yönetiminin ise şahsı koruduğunu bu nedenle kamera kayıtlarına ulaşamadıklarını belirtti.
VETERİNERDEN RAPOR ALINDI
Yaşanan olayların artmasıyla birlikte site sakinleri zarar gören hayvanları veterinere götürerek konuya ilişkin rapor aldı. Daha sonra yurttaşlar karakola giderek şikayetçi oldu.
"ZEHİRLENDİĞİNİ ÖĞRENDİK"
Yaşanan olaya ilişkin konuşan site sakini Pelin Çelikderen, “Burada saçma kurşunlarıyla vurulan köpeğimiz oldu. Raporları da mevcuttur. Hatta bir kedimizin 2 ay öce omurgası ayrıldı, kedi felç kaldı. Bakımını ben üstlendim.
Veterinere götürdüğümüzde darbe aldığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde de bir komşumuz site içerisindeki bir kedinin ağzından köpükler geldiğini söyledi. Veterinere götürdüğümüzde zehirlendiğini öğrendik. Hayvanın kanında yüksek miktarda toksik madde çıktı. Ertesi gün site içerisinde ağzı köpük olan çok sayıda kedinin öldüğünü görüyoruz. Otopsi için götürdüğümüz kedilerinde kanında toksik madde çıktı” diye konuştu.
"HAYVANLARI ZEHİRLEYECEĞİM"
Yaşanan duruma tepki gösteren Yeşilçam Oyuncusu Nilüfer Aydan, “Biz bu hayvanları üremesin diye kısırlaştırıyoruz. Bu hayvanların masraflarını aramızda topladığımızı paralarla karşılaşıyoruz. Komşularımız hayvanlara şiddet uygulayan bir şahıs olduğunu söyledi. Hatta ‘hayvanları zehirleyeceğim’ demiş. Yetkililer bu durumu ciddiye alsın” dedi.
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