Hayvan besleyen öldürülüyor

19 Haziran 2022 Pazar, 13:00

Daha önce köpek düşmanı bir örgütlenmeden söz etmiştim. Ne yazık ki bu oluşum, günbegün daha ilginç ve karanlık bir hal almaya başladı. Tabii ki içinde, köpek nüfusunun ciddi oranda fazla olduğu yerlerde yaşayan, bu konuda samimi olarak insancıl bir çözüm arayışında olanlar da vardır, ancak bu kişiler artık bu oluşumun ön cephesinde değil. Asıl kalabalığı herkese küfür eden, ölüm tehditleri savuran, hakaret edip susturmaya çalışan düzmece hesaplı sayısız “trol” oluşturuyor.

Bu kitlenin son olayı ise “Havrita” adlı bir uygulama. Onlara göre “Havrita”, köpek korkusu yaşayan kişilerin birbirine “O sokaktan geçme, buradan geç” deme yolu. Ancak işin aslı tartışılır çünkü kullanıcıların uygulamadaki haritadan işledikleri bölgelerde ne hikmetse köpeklerin bazısı zehirlendi, ortadan kayboldu veya kuşkulu şekilde öldü. Bu durum yerel hayvan koruma görevlilerini tedirgin etti, aynı anda sosyal medyada yapılan zorbalıklarla hayvanseverlere psikolojik taciz de arttı.

Ülkede pek çok konuda kutuplaşma varken buna bir de köpek düşmanları ve hayvanseverler eklendi. Bu gergin ortam çürük meyvelerini de veriyor. Birkaç hafta önce Ankara Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Çiğdem Mine H. sokak köpeklerini beslerken magandalar tarafından saldırıya uğradı, yerlerde sürüklenerek dövüldü.

En feci olay ise geçen hafta İzmir’de yaşandı. Bir adam, köpek besledikleri gerekçesiyle üç insanı öldürdü. 61 yaşındaki Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızları Funda Güçlü cinayete kurban gitti. Funda Güçlü’nün eşi Rıdvan Güçlü ve annesiz kalan iki küçük çocuğu büyük bir şok yaşıyor. Bu korkunç olayın üzerine sözü geçen ekiple aynı görüşte bir avukat, “Köpek beslemek azmettirmiştir” gibi bir laf etti.

Anlayacağınız 17 yıldır belediyelere “Yasaya uy, kısırlaştırma yap, köpekler çoğalmasın” diyen insanlar, bu ekip tarafından köpekleri çoğaltan etken olarak duyurulmuş durumda ve korkunç bir şeytanlaştırma ve kara propaganda çalışması yürütülüyor. Çözüm önerisi yok, sadece tahrik, taciz ve zorbalık var. Bu oluşumun sözcüsü olarak, ABD’de ortaya çıkan kişi ile ilgili henüz netleşmemiş karanlık iddialar da söz konusu.

İlerleyen günlerde, bu oluşumun tüm Türkiye’de gündem olacağı aşikâr, arkasında ne olduğu da mutlaka ortaya çıkar. Ancak hayvanseverler bu konuyu iş çığrından iyice çıkmadan, yetkililere ve kamuoyuna duyurma derdinde. Bu sebeple 26 Haziran, öğlen Kadıköy’de miting yapılacak. Mitinge tüm yaşam hakkı savunucularının, merhamet ve sağduyu sahibi insanların katılması için çağrılar yapılıyor. Ben de duyurmuş olayım.

İyi pazarlar...