Usta gazeteci İsmail Sivri 15’inci yılında Konak'ta anıldı

02 Ağustos 2022 Salı, 17:30

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Kurucu Başkanı ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Onursal Başkanı, Gazeteci Yazar İsmail Sivri, 15. ölüm yıldönümünde İzmir’de anıldı.

Türk basınının unutulmaz ismi için Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ndeki heykeli önünde düzenlenen törene Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un yanı sıra Konak Belediyesi eski Başkanı Erdal İzgi, İGC Başkanı Dilek Gappi ve İGC Yönetim Kurulu üyeleri, İzmir 68’liler Birliği Başkanı Gazeteci Yazar Okan Yüksel, İzmir’i Sevenler Platformu Genel Koordinatörü Cevat Ziya Maruflu, Sivri’nin ailesi ve gazeteci dostları katıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da İsmail Sivri anıtına, onun anısına kırmızı karanfiller bırakıldı.

BATUR: HER YIL ANMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, anma töreninde yaptığı konuşmada İsmail Sivri’nin çocuklara verdiği önemi anlattı. İsmail Sivri’yi her yıl anmaya devam ederek, bu değeri gelecek kuşaklara da taşıyacaklarını dile getiren Başkan Batur şöyle konuştu:

“İnsanlar geçmişte halka, insanlara yaptıklarıyla öldükten sonra da yaşıyor. İsmail abinin özellikle de çocuklara verdiği önemi bilmeyen yoktur. Onlara Nasreddin Hoca’yı, Mustafa Kemal Atatürk’ü sevdirdi. Çocukların yetişmesinde değerli çalışmalar yaptı. Tonton bir dede tarifi yapıldığında aklımıza ilk gelen isimdi. Sevecen, insanlara çok iyi yaklaşan ve öğütleriyle örnek olan, çok iyi gazeteciler yetiştiren, yol gösteren bir kişilikti. Ben İZBETON Genel Müdürü iken Buca merkezden otokente uzanan bir yol yapmıştık. İsmail Sivri’nin adını o bulvara koymuştuk. O gün açılıştaki heyecanı, konuşmasıyla çok sevindiğini hissettiğimiz bir gün olmuştu. Bu değerlerin yaşatılması çok önemli. Biz de İsmail Sivri gibi büyüklerimizin, örnek insanların gelecek kuşakları aktarılması için her yıl anmaya devam edeceğiz.”

GAPPİ: GERÇEK ÖLÜMSÜZLÜK BUDUR

Konuşmasında İsmail Sivri’yle anılarını anlatan İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Dilek Gappi de “Vücudu toprak olsa dahi o güzel gülüşü, insanlığı, mesleğe kattığı değerlerle o insan ölmemiştir. Yani İsmail başkan 95 yaşında ve hâlâ yaşıyor demektir. Eminim ki sizler de benim gibi İsmail başkanı kalbinizde bir tebessümle anmaya geldiniz. İşte gerçek ölümsüzlük budur” dedi. Gappi, Sivri’ye her zaman hocam diye hitap ettiğini hatırlatarak, “Hocam size iyi haberler veremiyorum; çünkü her şey kötüye gidiyor. Özgür gazeteciliğin bedelini en ağır şekilde ödüyoruz. Ama biz hocamın öğrencileriyiz, Mustafa Kemal Atatürk ve Hasan Tahsin’in mirasçılarıyız. Özgür basından, fikir hürriyetinden, objektif habercilikten taviz vermeyeceğiz” diye konuştu.

İZGİ: KEŞKE RAHAT UYUSAYDI

Konak Belediyesi eski Başkanı Erdal İzgi de “Bugün İsmail Sivri’nin ne denli büyük, bilge bir insan olduğunu yeniden dile getirdik. Bu anmanın aksatmaksızın sürmesinde emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Keşke gazetecilik bu hale gelmeseydi de rahat uyusaydı. Mekânı cennet olsun” diyerek anma töreninde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Gazeteci Yazar Okan Yüksel ise “Ben İsmail Sivri denince büyük şeyler anlarım. Açık deniz dalgalanmaları gibi sevgi, yanardağ patlamaları gibi dostluk ve tepeden tırnağa adam olma nitelikleri vardır. İsmail Sivri aramızdan ayrıldı. Biliyoruz ki doğanın kuralıdır, her insan ölür ama her insan yaşamış sayılmaz. Bazı insanlar ise ölümsüzlük şerbetini içmişlerdir ve onlar öldükten sonra da yaşarlar. Öldükten sonra da yaşayacak olanlar arasında ön sıralarda bulunan, halkına bir sevdayla, sevgiyle yaklaşan İsmail Sivri’dir” diye konuştu.

İzmir’i Sevenler Platformu Genel Koordinatörü Cevat Ziya Maruflu da “Bugün bir arada olmak, İsmail Sivri’yi birlikte anmak bizim için büyük mutluluk. İsmail Sivri Başkanımız yaşadığı dönemde kendisini tamamen halka, topluma, meslektaşlarına, camiasına vakfetmiş önder bir insandı” sözleriyle İsmail Sivri’yi andı.