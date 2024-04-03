Usulsüzlükler peş peşe geldi

Yayınlanma: 03.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.04.2024 - 04:00

Konya’nın Karapınar ilçesinde AKP’nin adayı İbrahim Önal 13 bin 412 oy ile yüzde 44, CHP adayı Gönül Karabacak ise 13 bin 081 oy ile yüzde 42.8 oranında oy aldı. Yalnızca 331 oy fark olan seçime ilişkin CHP adayı Gönül Karabacak usulsüzlükler nedeniyle sonuçlara itiraz etti ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP’li Karabacak, “Adaletli seçimden başka bir şey istemedik. Ancak ıslak imzalarla sonuçlar örtüşmüyor. Sandık başkanları özel araçlarla oy taşıyor. Mühürsüz çuvallar var. Oylar mı değiştirildi?” dedi. “Kazandığım seçime şaibe kattılar” diyen Karabacak, “Demokrasi direnişi yapıyorum ve tüm ülkenin bana destek olmasını istiyorum çünkü Karapınar halkı arkamda” çağrısında bulundu.



‘ÇUVALLARA MÜDAHALE’



İstanbul Arnavutköy’de Yüksek Seçim Kurulu (YSK) alanında AKP özel kalemi Resul Yeniyurt’un oy çuvallarına ve tutanaklarına müdahale ettiği iddia edilmişti. CHP Arnavutköy’deki seçime itiraz edeceğini açıkladı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Arnavutköy’de İlçe belediye başkanlığı seçimine itiraz ediyoruz. Görüntülerle ilgili hukukçularımızla birlikte incelemeleri yapıyoruz, gereken hukuki süreci başlatacağız” dedi.



İŞE GİTMEDİLER



MHP’den CHP’ye geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başkanı Ferdi Zeyrek, eski başkan Cengiz Ergün’ün MASKİ’den 130 milyon TL, Manisa Büyükşehir Belediyesi bütçesinden ise 480 milyon TL ödeme yapmaya çalıştığını söyledi. Zeyrek, Ergün hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. AKP’den CHP’ye geçen belediyelerden Üsküdar’dan paylaşılan görüntülerde ise belediye çalışanlarının işe gitmediği ve odaların boş olduğu gözlemlendi. Öte yandan Balıkesir’de yeniden aday olduğu seçimi kaybeden AKP’li belediye başkanı Yücel Yılmaz, görevi CHP’li yeni başkan Ahmet Akın’a devretmeden önce toplu taşımadaki indirimleri iptal etti.

