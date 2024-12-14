Usulsüzlükler sıralandı

Yayınlanma: 14.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.12.2024 - 04:00

Bartın’da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’ne ait maden ocağında 14 Ekim 2022’de 43 işçinin yaşamını yitirdiği maden katliamına ilişkin 10. duruşma dün Bartın Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Davada savcılık mütaalasını açıkladı. Mütaalada müessese müdürü Cihat Özdemir, işletme müdürü Selçuk Ekmekçi’nin, işletme baş mühendisi Mehmet Tural’ın ve iş güvenliği ve sağlığı şube müdürü Volkan Soylu’nun olası kastla öldürme suçu gerekçesiyle 43 kez 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca, dört sanık hakkında seçme ve seçilme haklarından da mahrumiyet talep edildi.

Savcılık mütalaasında olaya ilişkin birçok eksiklik sıralandı. Mütaalada havalandırmaya ilişkin Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bağlı Amasra Taş Kömürü İşletmesi’de (ATİM) maden havalandırmasının iyileştirilmesine ilişkin hayata geçmeyen yatırım ve iyileştirme projeleri kazanın meydana gelmesinde önemli rol oynadığı ifade edildi. Yetersiz ve etkisiz havalandırma sisteminin facianın en temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekilen mütaalada, havalandırma sistemi yeterli ve etkili olması halinde facianın önlenebileceğine dikkat çekildi.

"DENETİM YETERSİZ"

TTK’ye bağlı ocaklarda metan drenajı uygulaması yapılmadığına da dikkat çekilen mütaalada, “Tozla mücadele etkin yapılsaydı meydana gelen kazanın etkisi daha az olabilirdi” ifadeleri yer aldı. Denetimdeki eksikliklere de dikkat çekilen mütaalada, “Maden işletmesinde yapılan denetim faaliyetleri sonucunda hazırlanan raporlarda, havalandırma, metan drenajı, kömür tozu ile mücadele ve benzeri konularda tespit veya iyileştirmeye yönelik bir talep, öneri ya da yaptırım uygulanmamıştır. Denetleme mekanizmasının gereken etkinliği sağlayamadığı görülmekte olup, kazanın meydana gelmesinde etkisi vardır” ifadeleri yer aldı. Mütaalada iş güvenliği eğitimleri ve tatbikatlar konusunda görülen eksikliklerin de altı çizildi. Savcılık davayı 20 Ocak 2025’e erteledi.

"YERİNDE AMA EKSİK"

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Avukat Derviş Emre Aydın, “Bu celsede sanıkların üretimi iki kat artırmak için mevzuatta belirtilen patlayıcı kullanma sınırını sistemli şekilde aştıklarının tespit edildi. Fazla patlayıcıyla yapılan üretimin galeri yapısını bozduğu, metan birikmeleri bilinmesine karşın tehlikeli koşullarda üretime devam edildiği anlaşıldı. Savcılığın olası kast değerlendirmesi yerinde fakat eksik. Ayrıca ocakta keşif yapılma olanağının yerinde inceleme ile değerlendirilmesine karar verildi” dedi.