Üvey baba, kızına cinsel istismardan gözaltında
Diyarbakır'da, şiddetli karın ağrısıyla gittiği hastanede hamile olduğu ortaya çıkan E.K. (17), ifadesinde üvey babası Ş.K.'nin (43) 4 yıldır kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Ş.K. gözaltına, E.K. ise korumaya alındı.
Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastaları Hastanesi'ne şiddetli karın ağrısı şikayetiyle giden E.K.'nin, yapılan muayenesinde, hamile olduğu belirlendi.
Doktorların 18 yaşından küçük olduğu için durumu yetkililere bildirmesi üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi.
Psikolog eşliğinde ifadesi alınan E.K., 4 yıldır üvey babası Ş.K.'nin cinsel istismarına maruz kaldığını söyledi.
Polis, Ş.K.’yi gözaltına alırken, E.K. ise koruma altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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