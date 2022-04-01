Üvey baba, kızına cinsel istismardan gözaltında

01 Nisan 2022 Cuma, 15:45

Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastaları Hastanesi'ne şiddetli karın ağrısı şikayetiyle giden E.K.'nin, yapılan muayenesinde, hamile olduğu belirlendi.

Doktorların 18 yaşından küçük olduğu için durumu yetkililere bildirmesi üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi.

Psikolog eşliğinde ifadesi alınan E.K., 4 yıldır üvey babası Ş.K.'nin cinsel istismarına maruz kaldığını söyledi.

Polis, Ş.K.’yi gözaltına alırken, E.K. ise koruma altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





