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Üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı: Sesinden rahatsız olmuş!

Üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı: Sesinden rahatsız olmuş!

23.05.2025 23:14:00
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İHA
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Üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı: Sesinden rahatsız olmuş!

İstanbul'da 2016 yılında hayatını kaybeden engelli 9 yaşındaki Arda Karaman'ın ölümüyle ilgili iddialar üzerine gözaltına alınan üvey baba, Isparta Emniyeti'nde cinayeti itiraf etti. Üvey baba, sesinden rahatsız olduğu için çocuğu öldürdüğünü söyledi. Çocuğun üvey babası ve annesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta'nın Senirkent ilçesi Büyükkabaca Köyü'nde 2013 yılında kaybolan Mehmet Çetin'e ilişkin soruşturma devam ederken, bir televizyon programına bağlanan tanığın açıklamaları üzerine farklı bir olay gündeme geldi.

Yayında, Mehmet Çetin dosyası ile ilgili programa katılan Fatma Çavdar'ın eski kayınvalidesi Remziye Y.'nin, Fatma Çavdar'ın bir yakınına Arda Karaman'ın Fatma Çavdar'ın eşi Hüseyin Çavdar tarafından öldürüldüğünü söylediği öne sürüldü.

Fatma Çavdar, olayla ilgili olarak ilk ifadesinde ölümün doğal nedenlerden kaynaklandığını belirtirken, daha sonra yaşanan tartışmalar nedeniyle bu iddiayı dile getirdiğini ve karakoldaki ifadesini geri çektiğini belirtti. Ancak bir başka tanığın da benzer yönde beyanda bulunması üzerine soruşturma derinleştirildi.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016 yılında hayatını kaybeden 9 yaşındaki engelli Arda Karaman'ın ölümüne ilişkin iddialar doğrultusunda Fatma ve Hüseyin Çavdar çiftini gözaltına aldı.


CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

20 Mayıs'ta Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Hüseyin Çavdar, emniyetteki üçüncü gününde çok ses yaptığı gerekçesiyle çocuğu öldürdüğünü itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Çavdar, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Anne Fatma Çavdar ise ifadesinin ardından "suça yardım etme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YENİ GÖZALTILAR

Öte yandan, 2013 yılında kaybolan Mehmet Çetin dosyasında ise yeni gelişmeler yaşandı. Çavdar çiftinin gözaltına alındığı gün, Mehmet Çetin'in eski eşi Derya K., arkadaşı Bayram A. ve Bekir B. de gözaltına alınarak Isparta'ya getirildi. Şüphelilerin emniyetteki ifadeleri sürüyor.

İlgili Konular: #Cinayet #gözaltı #itiraf

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