Seren Serengil'in acı günü... Gözyaşlarıyla isyan etti: 'Bu, kasten adam öldürmek!'

Ünlü televizyoncu Seren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevgilisi Mustafa Tohma'nın babası Yusuf Tohma'nın, geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Serengil'in açıklamasına göre; Yusuf Tohma, alkollü ve ehliyetsiz bir sürücünün çarptığı aracın içinde ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"BU KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK!"

Serengil paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Maalesef Mustafa'nın babası Yusuf Tohma'nın kullandığı arabaya ehliyeti olmayan, üstelik alkollü sarhoş birisi çarpıyor. Arabası 3 takla atıyor ve bu kişi adamı olay yerinde bırakıp kaçıyor. Hastaneye kaldırıldı fakat yaşam mücadelesini kaybetti. Bu kişinin yakalanması için yetkilileri göreve davet ediyoruz. Hem ehliyetsiz hem alkollü… Bu, kasten adam öldürmek demektir."





Olay sonrası sürücünün kaçtığını belirten Serengil, yetkililere çağrıda bulunarak Hatay Başsavcılığı ve emniyet birimlerini göreve davet etti.

Serengil, paylaşımının devamında Mustafa Tohma'nın daha önce annesini de Kahramanmaraş merkezli 2023 depremlerinde kaybettiğini hatırlatarak, "Üst üste annesini ve babasını kaybeden yol arkadaşım Tohma'ya ve acılı ailesine sabır diliyorum... Çok üzgünüm, acılarını paylaşıyorum" sözleriyle duygularını ifade etti.

Kazaya dair soruşturma sürerken, Yusuf Tohma'nın ölümü sevenlerini ve ailesini yasa boğdu.