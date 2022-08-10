Uyarılar art arda gelmişti... Silivri'de yağış etkili oldu

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 13:18

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün yaptığı açıklamayla İstanbul genelinde çarşamba ve perşembe günleri etkili olması beklenen yağış konusunda uyarıda bulumuştu.

Beklenen yağış bugün öğlen saatlerinden itibaren Silivri'de etkili olmaya başladı.

Sağanak yağış nedeniyle kısa sürede bazı cadde ve yollar göle döndü. Yağış nedeniyle D-100 kara yolunda da trafik yoğunluğu oluştu.