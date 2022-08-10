Uyarılar art arda gelmişti... Silivri'de yağış etkili oldu

Silivri'de kuvvetli yağış etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle bazı caddeler göle dönerken, D-100 karayolunda ise trafik durma noktasına geldi.

DHA
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 13:18
Uyarılar art arda gelmişti... Silivri'de yağış etkili oldu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün yaptığı açıklamayla İstanbul genelinde çarşamba ve perşembe günleri etkili olması beklenen yağış konusunda uyarıda bulumuştu.

Beklenen yağış bugün öğlen saatlerinden itibaren Silivri'de etkili olmaya başladı.

Sağanak yağış nedeniyle kısa sürede bazı cadde ve yollar göle döndü. Yağış nedeniyle D-100 kara yolunda da trafik yoğunluğu oluştu.


meteoroloji meteoroloji genel müdürlüğü afad

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