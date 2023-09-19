Uyarılar dikkate alınmadan yapılan yol peribacalarını tehdit ediyor: Kapadokya’da derin çatlak

Yayınlanma: 19.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 19.09.2023 - 04:00

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki doğa harikası Kapadokya’da Göreme-Ortahisar arasında hukuksal süreç yaşanan yol nedeniyle tahribatın büyüdüğü uyarısında bulundu. Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, çok sayıda peribacası, manastır ve şapelde derin çatlaklar nedeniyle yıkım tehlikesi oluştuğunu belirterek yol kullanımının durdurulması çağrısı yaptı.

Candan, “Birinci derece arkeolojik ve doğal sit alanı Kapadokya’da yapılan yol nedeniyle UNESCO Dünya Miras zarar görecek demiştik. Şimdi yaşanan tahribat, bilimi devre dışı bırakan, ‘ben bilirimci’ mantığın yarattığı afettir. Telafisi mümkün olmayan zararlar veriliyor. Yolun kullanımı acilen durdurulmalı” dedi.

Tartışmaya konu olan yola ilişkin davanın sürdüğünü belirten Candan, Kapadokya’nın değerlerinin yok edildiğini kaydetti. Tezcan Karakuş Candan, “Kapadokya’da ağır iş makineleriyle tarih ve kültür katliamı yapılan bölgede tahribat büyüyor. Fotoğraflar ve videolarda pek çok peribacasında derin çatlakların oluştuğu apaçık görülüyor. Ortahisar-Göreme yolunun Göreme müze yolu kavşağına yakın noktasındaki manastır yerleşkesi içinde yer alan yemekhanede de yeni çatlaklar oluşmuş durumda. Ayrıca, yemekhanenin dışına yazılar yazılarak jeolojik oluşumlara ciddi zararlar verilmiş, yol inşaatı sırasında çevredeki alanlara dökülen ve üzeri toprakla örtülerek gizlenmeye çalışan hafriyat, üzerindeki toprak gidince tekrar görünür olmaya başlamış durumda” diye konuştu.

‘GÖÇMELER YAŞANIYOR’

Candan şu ifadeleri kullandı: “Yol çevresi hızla kirletilmiş, etrafa atılan çöpler, dolu çöp kutularının ise boşaltılmaması UNESCO Dünya Miras Listesi bir bölgeye yakışmadığı gibi yetkililerin görevlerini de tam anlamıyla yapmadığını ortaya çıkartıyor. Yol güzergâhındaki kaya birimi volkanik kül, tüfit türü, gevşek malzeme olduğundan eğimini azaltmak için derine kazı yapılması nedeniyle şevde göçmeler-kaymalar yaşanıyor. Yolun kendisinde de kırılmalar olmuş, şiddetli yağmur yağdığında dökülen hafriyatlar vadilere akıyor. Dört şeritli olan yolun verdiği tahribatın büyüklüğü ortada. Ağır iş makinelerinin yarattığı titreşim, tur otobüsleri ve ağır tonajlı tırlar geçtikçe çatlaklı yapılardaki peribacalarının yıkılma süreci hızlanacak.”