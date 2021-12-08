Kontrol noktasında kaçan otomobilden kadın cesedi ve bebek çıktı
Diyarbakır'da jandarma kontrol uygulamalarından kaçan ve Şanlıurfa'da yakalanan otomobilden, başından silahla vurulmuş kadının cesedi çıktı. Arka koltukta ise 7 yaşında bir kız çocuğu olduğu görüldü.
Diyarbakır İncehisar Jandarma Komutanlığı uygulama noktasında şüpheli bir araç durmayarak kaçtı. Aracın Siverek istikametine gitmesi üzerine, olay Siverek Jandarma Komutanlığına bildirildi. Siverek Jandarma ekipleri, kaçan aracı yakalamak için çalışma başlattı.
Siverek sınırları içerisinde jandarmanın uygulama noktasından da kaçan araç ile jandarma arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca, şehir içinde bir müddet devam ettikten sonra kaçan araç, Siverek Devlet Hastanesi yakınında yakalandı.
Kaçan araçta yapılan incelemede, ön yolcu koltuğunda bulunan Özgül Zonturlu adlı kadının kafasının sol kısmından silahla vurulmuş halde hayatını kaybetmiş olduğu ve arka koltukta 7 yaşında bir kız çocuğunun olduğu tespit edildi.
Jandarma tarafından araçta ruhsatsız tabanca bulunurken, araç sürücüsü Müslüm A. gözaltına alındı. Kadının cesedi ise Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Müslüm A. ve Özgül Zonturlu’nun boşanmış olduğu, araç içerisinde bulunan 7 yaşındaki kızında kendi çocukları olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şahıs, 'kasten adam öldürmek' şüphesiyle Siverek Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile İncehidir Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
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