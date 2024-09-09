Uyuşturucu baronunun villasının kapısında 'Cumhurbaşkanlığı forsu'

Yayınlanma: 09.09.2024 - 09:52

Güncelleme: 09.09.2024 - 10:03

Uyuşturucu baronu Orhan Ünğan'ın Belçika'daki sahibi olduğu bir villadan ilginç bir görüntü ortaya çıktı.

Gazete Duvar’dan Can Bursalı’nn haberine göre, Ünğan'ın el konulan villalarının 1 yıl önce Google Maps'teki uydu görüntülerinde, bahçe kapısında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu görüntülendi.

Mahkeme kararıyla ismini Mert olarak değiştiren Ünğan, 'hayalet' lakabıyla biliniyor. Ünğan'ın bu lakabı almasının nedeni ise şimdiye kadar en az 8 sahte kimliğinin tespit edilmesi. 2013 yılında Beykoz Adliyesi'nde dublör kullanarak boşandığı ortaya çıkan Ünğan, bu yıl haziran ayında düzenlenen Kuyu - 4 operasyonunda tutuklandı.

EL KONULAN VİLLALAR AÇIK ARTIRMADA

3 aydır cezaevinde olan Ünğan'ın Kappalen kentindeki iki villasına Belçika devleti el koydu. 2014 yılında bu villadan yanında silahlı adamlarıyla çıktığı sırada tutuklanıp 6 ay hapis yatan Ünğan'ın el konulan villalarında altın varaklı mobilyalar, lüks avizeler ve mozaikler dikkat çekiyor. Açık artırmayla satışa çıkarılan villaların her birinin başlangıç fiyatı ise 680 bin Euro.

1 YIL ÖNCE KAPIDA 1 AY ÖNCE YERDE

Villalara el konulmasının ardından Siaz adlı bir Youtube kanalında yayınlanan bir videoda ise, forsun bahçe kapısından söküldüğü ve yere atıldığı kameraya yansıyor.

MİT İLE İLİŞKİLİ OLDUĞUNU İDDİA EDİYORDU

Villalarının bahçe kapısında Cumhurbaşkanlığı forsu kullanan Ünğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'yla (MİT) ilişkili olduğunu iddia ediyordu. Geçmişte sık sık devletle ilişkili olduğunu iddia eden Ünğan'ın, Hollanda ve Belçika güvenlik güçleri tarafından içeriği tespit edilen kripto iletişim uygulaması SkyECC'de yaptığı konuşmalarda da, MİT ilişkili olduğuna yönelik konuşmaları dikkat çekiyor. 7 Aralık 2020'de SkyECC üzerinden uyuşturucu taciri olduğu belirtilen İ.Y. adlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyla konuşan Ünğan, MİT'in Doğu Anadolu'da bulunan bir bölge başkanıyla arasının iyi olduğunu ileri sürüyor.

Ünğan ayrıca, İ.Y. ile yazışmalarında, istihbaratçı bir ekibin varlığından söz ediyor ve İ.Y.'nin husumetli olduğu bir kişinin infazı için 1 milyon Euro para talep edildiğini söylüyor.