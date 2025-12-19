Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Oyuncu Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak' suçundan gözaltına alınmıştı. Eyüboğlu ile birlikte 8 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan Eser Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay, 'fuhuşa teşvik ve aracılık etme' suçundan ise Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü gözaltına alındı.

AYNI OPERASYONDA KASIM GARİPOĞLU'NUN ŞÖFÖRÜ DE ALINDI

İsmail Ahmet Akçay'ın, hakkında yakalama kararı olan ve tüm mal varlıklarına el konulan Kasım Garipoğlu'nun şoförü olduğu öğrenildi.

Saim Macit ise "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan gözaltına alındı.

ARAMALARDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 111 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ve uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında 100'er dolar bulunan boş kağıtlarının bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirildi.

EYYÜBOĞLU SERBEST BIRAKILDI

İfade işlemleri tamamlanan oyuncu Ezgi Eyyüboğlu, Adli Tıp Kurumu'nda alınan saç ve kan örneklerinin ardından serbest bırakıldı.